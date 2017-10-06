США из-за Катара отказались от военных учений со странами Персидского залива

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - США решили не проводить некоторые из военных учений со странами Персидского залива с учетом ситуации, сложившейся вокруг Катара, сообщил агентству Associated Press представитель центрального военного командования США Джон Томас.

"Мы отказываемся от некоторых военных учений из уважения к концепции общей вовлеченности и общих региональных интересов", - приводит агентство заявление полковника.

Кризис вокруг Катара разразился в июне текущего года, когда ряд арабских государств разорвали с Дохой дипломатические отношения и объявили ей бойкот, обвинив катарские власти в поддержке террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.