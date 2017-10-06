Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике в минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны украинских военных.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие", - заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

В результате обстрела повреждение получил один дом в поселке Ясное под Докучаевском.

Со своей стороны, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские военные за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР. "За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы АГС (автоматический гранатомет станковый - ИФ) и РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ИФ), БМП и стрелковое оружие", - сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР в пятницу.

По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Славяносербск, Красный Лиман, Калиново, Желтое, Веселая Гора, Крутая Гора, Калиновка, Фрунзе. "Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", - добавили в Народной милиции ЛНР.

В свою очередь, в Киеве насчитали 24 случая нарушения перемирия противником за сутки. По данным пресс-центра штаба силовой операции, во время 17 обстрелов украинские военные отвечали противнику из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинской армии нет.

На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов дважды обстреливались позиции украинских военных вблизи Майорской, Авдеевки и Опытного, а также на подступах к шахте Бутовка, сообщили в штабе. Там добавили, что на луганском направлении зафиксирован огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинской армии в Лобачево, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливались опорные пункты у Станицы Луганской, Валуйского и Крымского. На приморском направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции украинской армии у Широкино, Павлополя и Водяного, а возле Березового, кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, применялось вооружение БМП, сообщили в штабе.