76-летний казначей Ватикана предстал перед судом в Австралии за сексуальные домогательства

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Начальник отдела финансов Ватикана и третий по значимости кардинал в католической церкви Джордж Пелл предстал в пятницу пред судом в Мельбурне по обвинению в совершении преступлений сексуального характера, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что у здания суда собрались десятки человек с плакатами с критикой в адрес 76-летнего кардинала. Заседание в суде в закрытом режиме продолжалось около 20 минут и стало подготовительным этапом к запланированным на 5 марта судебным слушаниям, на которые могут быть приглашены до 50 свидетелей.

Ранее кардинал Пелл неоднократно отвергал все обвинения в сексуальных преступлениях.

"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, они являются ложными... Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", - заявлял он.

Полиция австралийского штата Виктории сообщала, что после расследования 76-летнему кардиналу Пеллу были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, которые якобы были совершены десятки лет назад.