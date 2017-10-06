Британский военный самолет провел разведку у российских границ на Балтике

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в пятницу совершил полет у границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, британский военный самолет с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7235, вылетевший с авиабазы Уоддингтон, осуществлял разведку вблизи побережья области, находясь на высоте 9,5 тыс. метров. Его маршрут после вылета из Англии пролегал над Северным морем, Данией и южной Балтикой.