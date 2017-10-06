Киевская полиция завела дело о хулиганстве после инцидента с дымовой шашкой в Раде

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полиция Киева завела уголовное дело из-за инцидента с дымовой шашкой в Верховной раде.

"Печерское райуправление полиции открыло производство по ст. 296 УК (хулиганство)", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе столичной полиции. В Раду выезжаласледственно-оперативная группа, которая изъяла остатки дымовой шашки.

Как сообщалось, во время рассмотрения и голосования законопроектов по Донбассу в пятницу утром в сессионном зале между депутатами различных фракций и внефракционными периодически возникали потасовки и перебранки.

После голосования за президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над Донбассом при обсуждении законопроекта о продлении закона об особом статусе ОРДЛО народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) зажег дымовую шашку.