Мэй пришлось сдвинуть поездку в Китай из-за визита Трампа в Пекин

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынужденно перенесла поездку в Китай по просьбе Пекина из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа в КНР, попадающего на те же даты, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Источники телеканала сообщили, что в Лондоне велась подготовка к поездке Мэй, а также крупнейших представителей британского бизнеса в Китай, в ходе которой британский премьер планировала обсудить торговые взаимоотношения КНР и Соединенного Королевства после Brexit.

Однако, по информации телеканала, на этой неделе Пекин уведомил Даунинг-стрит, что не сможет принять британскую делегацию из-за готовящегося визита президента США в Китай.

Точные даты визита не называются, однако известно, что поездка должна была занять несколько дней в период с 6 по 12 ноября.

Ожидается, что Трамп посетит ряд азиатских стран в период с 3 по 14 ноября.