Гражданин Германии попытался пронести взрывчатку на борт самолета в Швеции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные службы Швеции задержали гражданина Германии, который пытался пронести взрывчатое вещество на борт самолета в аэропорту Гетеборг-Ландветтер, сообщает издание The Local.

Согласно данным полиции, подозрительный предмет был обнаружен в багаже 20-летнего гражданина Германии, когда он проходил проверку, чтобы попасть на рейс.

Полиция не предоставила дополнительную информацию о задержанном и о предмете, обнаруженном в его багаже.

В свою очередь местные газеты Aftonbladet и Göteborgs-posten сообщили, что у задержанного, по неподтвержденным данным, было обнаружено взрывчатое вещество TATP, также известное как "мать сатаны".

"Матерью сатаны" называют взрывчатое вещество, состоящее из перекиси ацетона, производные которого очень чувствительны и нестабильны и могут взорваться при воздействии тепла, трения или тряски.