Ростуризм предупредил россиян о чуме на Мадагаскаре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ростуризм предупредил россиян об учащении случаев заболевания чумой в Республике Мадагаскар.

"В Республике Мадагаскар с сентября 2017 года зарегистрированы 144 случая заболевания чумой. Более всего затронуты города Антананариву и Туамасин", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших среди граждан РФ нет.

Ростуризм рекомендовал российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, "учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры".

В ведомстве также призвали туроператоров, реализующих туры на Мадагаскар, информировать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи со вспышкой чумы и о рекомендациях по профилактике заболевания.