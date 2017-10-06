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Самолет из Узбекистана в субботу заберет пострадавших в ДТП граждан республики

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Самолет из Узбекистана прилетит в субботу вечером, чтобы забрать на родину выживших пассажиров автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, самолет заберет людей, находящихся в настоящее время в пункте временного размещения и не нуждающихся в медпомощи.

Ранее сообщалось, что в пункте временного размещения города Покрова (Владимирская область) находятся 37 пассажиров автобуса, столкнувшегося на железнодорожном переезде с поездом.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров".

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.

После аварии возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, задержан гражданин Казахстана. Кроме того, ранее были возбуждены дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дело о нарушении правил безопасности движения.

По последним данным, в аварии погибли 17 человек, трое находятся в больнице.

ДТП во Владимирской области

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Теги: Владимир, Владимирская область
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