США вскоре снимут ряд санкций с Судана

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Администрация США в самое ближайшее время отменит часть санкций, введенных против Судана, благодаря успехам, достигнутым суданским правительством в нормализации обстановки внутри страны, говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

Согласно заявлению, срок действия некоторых санкций истечет 12 октября.

В свою очередь в госдепе сообщили журналистам в пятницу, что этот шаг Вашингтон предпринимает "в качестве признания за правительством Судана устойчивых положительных изменений" в важнейших сферах общества.

Однако, как отмечают западные СМИ, США пока что оставят Судан в списке государств, спонсирующих терроризм.

В госдепе также напомнили, что суданским властям предстоит еще много работы, и отметили, что США хотят видеть больше изменений к лучшему в Судане, прежде, чем речь пойдет о полном восстановлении дипломатических отношений между Вашингтоном и Хартумом.