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Трамп и Макрон обсудили борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макарон обсудили в пятницу по телефону КНДР, иранский вопрос и борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки, сообщает Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили совместные контртеррористические операции в Сахельском регионе Африки по разгрому "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических группировок. Они подтвердили свою приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Кроме того, Д.Трамп и Э.Макрон "обсудили пути продолжения совместной работы по лишению Ирана всех путей к ядерному оружию".

Теги: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Сахель
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