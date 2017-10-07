Поезд Москва-Париж остановлен в Польше из-за урагана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Поезд Москва - Париж остановлен в Польше на на станции Жепин в связи с ураганом "Ксавьер", сообщила в субботу РЖД.

"В связи с ураганом "Ксавьер" в настоящее время закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере - Берлин немецких железных дорог. (...) По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере - Берлин ожидается к середине дня 7 октября", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что достигнута договоренность с представителями железнодорожных администраций Польши, Германии, Франции по организации перевозки пассажиров поезда Москва - Париж и Париж - Москва до станций назначения автобусами и местными поездами.