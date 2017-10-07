Саудовский министр не увидел проблем для отношений с США в партнерстве с Россией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия не считает, что развивая отношения с Россией, она нарушает стратегическое партнерство с США, заявил в пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Наши отношения с США - это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией", - сказал он.

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, крепкие отношения с Россией и США помогут успешно решать проблемы в регионе. "Чем больше у нас партнеров - тем лучше будет для всех", - заявил он.

Касаясь взаимоотношений Москвы и Вашингтона, министр иностранных дел Саудовской Аравии выразил мнение, что международное сообщество может договориться о снятии санкций с России.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", - заявил дипломат, отметив, что это может произойти скоро.