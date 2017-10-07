Машина врезалась в солдат в Южной Каролине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли и шесть пострадали после того, как машина врезалась в солдат на американской военной базе в штате Южная Каролина, сообщило в субботу агентство Associated Press .

Двое из шести раненых солдат находятся в критическом состоянии, все они находятся в больнице.

По словам военных, авария произошла в результате несчастного случая. Подробности пока не сообщаются, в том числе неизвестно, какое именно транспортное средство врезалось в людей. Имена погибших назовут после того, как о случившемся узнают семьи погибших.

Авария случилась на военной базе Форт-Джексон, крупнейшей учебной базе США. Ежегодно там проходят подготовку более 50 тысяч новобранцев.