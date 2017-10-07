Посол РФ в США привел пример образца сотрудничества двух стран

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Взаимодействие России и США в освоении космического пространства может служить образцом сотрудничества двух государств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Оно может служить образцом позитивного и долговременного сотрудничества во взаимных интересах двух наших государств", - сказал Антонов.

Дипломат выступил в киноклубе посольства в Вашингтоне перед показом космической драмы "Союз-7" в рамках празднования 60-й годовщины запуска 4 октября 1957 г. первого спутника Земли.

Антонов напомнил о знаменитом рукопожатии на орбите американского астронавта Тома Стаффорда и советского космонавта Алексея Леонова по время исторической стыковки кораблей "Аполлон" и "Союз" и о последующей коллективной работе на Международной космической станции (МКС), где россияне и американцы вместе "рискуют жизнями" ради продолжения изучения космоса на благо всего человечества.

"Спутник сошел с орбиты в апреле 1958 г., но его поразительное влияние ощущается и в наши дни", - подчеркнул Антонов.

Гостям кинопросмотра был также представлен международный арт-проект "Скафандр" российского общественного движения "Юнити": на МКС будет доставлен скафандр, разрисованный детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.