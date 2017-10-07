В США отменят бесплатный контроль за рождаемостью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа издала постановление, которое позволяет американским страховщикам и работодателям не оплачивать процедуры по контролю за рождаемостью для своих сотрудников, сообщила в субботу BBC News .

При предыдущем президенте Бараке Обаме работодателей и страховщиков обязали обеспечить бесплатный контроль за рождаемостью. Такая мера входила в реформу системы здравоохранения, известную как Obamacare.

Теперь это требование отменили на случай, если оно противоречит религиозным верованиям или моральным убеждениям. Это было одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа.