ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные сотрудники ЦРУ рассказали, что действия лидера КНДР Ким Чен Ына носят рациональный характер и мотивированы четкими долгосрочными задачами, которые должны обеспечить выживаемость политического режима, сообщил телеканал CNN.
Зампомощника директора ЦРУ по Корее Ён Сук Ли рассказал, что Ким не собирается, проснувшись однажды утром, взорвать Лос-Анджелес. По ее мнению, понимание рациональности действий КНДР может помочь американским дипломатам и законодателям защитить США, их союзников, и избежать разрушительного военного конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Ким Чен Ына сумасбродом.