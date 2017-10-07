ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные сотрудники ЦРУ рассказали, что действия лидера КНДР Ким Чен Ына носят рациональный характер и мотивированы четкими долгосрочными задачами, которые должны обеспечить выживаемость политического режима, сообщил телеканал CNN .

Зампомощника директора ЦРУ по Корее Ён Сук Ли рассказал, что Ким не собирается, проснувшись однажды утром, взорвать Лос-Анджелес. По ее мнению, понимание рациональности действий КНДР может помочь американским дипломатам и законодателям защитить США, их союзников, и избежать разрушительного военного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Ким Чен Ына сумасбродом.