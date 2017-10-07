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ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим

Специалисты пытаются убедить политиков в рациональности поступков северокорейских властей

ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
Акция протеста в Берлине против обострения конфликта между США и КНДР
Фото: ТАСС/DPA

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные сотрудники ЦРУ рассказали, что действия лидера КНДР Ким Чен Ына носят рациональный характер и мотивированы четкими долгосрочными задачами, которые должны обеспечить выживаемость политического режима, сообщил телеканал CNN.

Зампомощника директора ЦРУ по Корее Ён Сук Ли рассказал, что Ким не собирается, проснувшись однажды утром, взорвать Лос-Анджелес. По ее мнению, понимание рациональности действий КНДР может помочь американским дипломатам и законодателям защитить США, их союзников, и избежать разрушительного военного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Ким Чен Ына сумасбродом.

Теги: ЦРУ, США, КНДР, Ким Чен Ын
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