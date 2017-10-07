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Уголовное дело возбуждено в Киргизии по факту гибели в автоаварии вице-премьера

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров и его помощник.

"Уголовное дело возбуждено по статье 281 Уголовного кодекса Киргизии "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств", его расследование на контроль министр внутренних дел Улан Исраилов", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в ведомстве.

Представитель ведомства добавил, что по предварительным данным, вице-премьер-министр погиб в результате лобового столкновения автомобиля "Тойота Лэндкрузер", в котором он находился, с груженым "КамАЗом", за рулем которого был водитель 1992 года рождения. "На месте продолжает работать оперативно-следственная группа МВД Киргизии, проводятся все экспертизы, чтобы установить причины ДТП", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая в субботу на церемонии вручения государственных наград, заявил, что не может обойти внимание тему гибели в ДТП Джумакадырова, "который был одним из успешных руководителей республики, ему было всего 38 лет". "Джумакадыров ехал в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков, на встречную полосу почему-то выехал "КамАЗ" - добавил глава государства.

Вице-премьер Джумакадыров курировал в правительстве вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента Киргизии. Вице-премьером он был назначен 26 августа, до этого занимал пост секретаря Совета безопасности республики.

Теги: Киргизия, Темир Джумакадыров
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