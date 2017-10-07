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Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции

В ее убийстве подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, с которым девушка отправилась в море

Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
Поиски тела Ким Валль в Швеции
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Дании заявили об обнаружении частей тела шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание с конструктором самодельной подводной лодки Петером Мадсеном, сообщает в субботу телеканал Sky News.

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По словам представителя полиции Йенса Моллера Йенсена, накануне полиция обнаружил два пакета, в одном из которых находились вещи журналистки, в другом - голова и ноги. Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей.

В конце августа тело Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

Об исчезновении 30-летней Ким Валл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

В убийстве журналистки подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена. В ходе допроса он рассказал, что причиной гибели Валль стал несчастный случай на самодельной субмарине, после чего он сбросил тело женщины в море.

Ранее Мадсен давал иные показания, заявив, что после интервью высадил журналистку в Копенгагене.

Теги: Дания, Швеция, Ким Валль, Петер Мадсен
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