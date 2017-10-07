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"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит перевозки пассажиров в города Китая

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 7 октября завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини, сообщает Росавиация.

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"Всего планируется осуществить 8 рейсов, в том числе шесть чартерных и два регулярных", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании, которое провел глава ведомства Александр Нерадько в субботу.

По данным Росавиации, 6 октября "ВИМ-Авиа" выполнила шесть рейсов, в том числе из Внуково в китайские города Чанша и Чжэнчжоу, а также рейс Тенерифе-Внуково. Всего за вчерашние сутки перевезено 449 пассажиров.

Ранее сообщалось, что 7 октября прекращается сотрудничество туроператоров России с "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности авиакомпании разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности - не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на четыре месяца.

Теги: ВИМ-Авиа, Росавиация
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