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В ДНР обвинили Киев в отказе согласовать списки пленных для обмена "всех на всех"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона отказывается включить в списки 58 пленных для совершения обмена по формуле "всех установленных на всех установленных", заявила журналистам уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова.

"Представители украинской стороны после обсуждений на последней встрече (гуманитарной подгруппы - ИФ) и в этот раз не изменили своей позиции по обмену, отказываясь включить в список обмена 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по их мнению, не связаны с событиями так называемой "АТО", - сказала она.

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В ДНР настаивают на включении указанных лиц в списки и призывают не делить на категории пленных, удерживаемых на территории Украины. "Как только представители официального Киева включат в списки вышеупомянутых лиц, наша сторона сразу же приступит к их обмену в соответствии с Минскими договоренностями, в которых нет деления по так называемым "категориям", и лица подлежат обмену по формуле "всех установленных на всех установленных", - отметила омбудсмен.

Также, по словам Морозовой, в ходе заседания подгруппы по гуманитарным вопросам был снова поднят вопрос возвращения документов лицам, освобожденным из украинского плена.

"На данный момент числится 126 человек, которым украинская сторона отказывается возвращать документы, несмотря на то, что обмен уже давно состоялся, и люди находятся на свободе, - добавила уполномоченный. - Представители Киева сообщили, что 80 % документов, удостоверяющих личности лиц, которые были освобождены в результате обмена, находятся в материалах уголовных производств... В свою очередь я настояла на процессуальном очищении указанных лиц".

Также омбудсмен отметила, что в ДНР ждут ответных шагов от полномочных представителей Украины в Минске и надеются на конструктивный диалог на следующей встрече, чтобы обмен состоялся в ближайшее время.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
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