Источники сообщили о кончине в Одессе бизнесмена Когана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Крупный, но не публичный бизнесмен Борис Коган скончался в Одессе из-за проблем с сердцем, сообщили "Интерфаксу-Украина" несколько независимых источников.

Коган имел отношение к целому ряду активов в морской и море-хозяйственной отрасли, а также в сфере недвижимости.

В частности, ему принадлежали два крупных бизнес-центра в центре Одессы, популярный ночной клуб, участки земли в приморской части города, компания Kaalbye Shipping, имеющая флот из четырех суден для перевозки разных типов грузов и предоставляющая различные услуги в сфере морских перевозок. Кроме того, Б.Коган имел интересы в судостроительных и судоремонтных компаниях на Дунае и в Измаиле.

Длительное время партнером Когана был Игорь Урбанский, занимавший пост заместителя министра транспорта Украины в 2006 и 2007-2009 годах, однако некоторое время назад они разделили активы.

СМИ приписывают Когану участие в акционерном капитале российской RT Logistika, дочерней компании "Рособоронэкспорта", покупку яхты Бориса Березовского Lady K после смерти олигарха.

Компания Kaalbye стала известна в 2008 году во время скандала с захватом судна "Фаина" с украинским экипажем и большой партией оружия на борту.