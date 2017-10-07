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В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами

По данным СМИ, в нем ехали граждане Германии, есть жертвы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус перевернулся на шоссе в турецкой Анталье, три человека погибли, еще около десяти получили травмы, сообщает в субботу телеканал NTV.

Авария произошла в районе города Манавгат. Пострадавших доставили в больницу, один из них - в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, в автобусе ехали граждане ФРГ.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, среди пострадавших в аварии - маленький ребенок. Издание также отмечает, что один из 11 травмированных находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.

На место происшествия прибыла полиция, пожарные и врачи. По данным издания, раненых доставали из покореженного микроавтобуса с помощью специнструментов. Водитель транспортного средства доставлен в полицейский участок.

Национальность погибших и пострадавших в автоаварии газета не сообщает.

Теги: Турция, Германия
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