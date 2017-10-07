Памятники Ленину и Калинину снесли под Одессой

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В селе Кубей Болградского района Одесской области местные власти демонтировали памятники советским государственным и партийным деятелям Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

Как сообщила пресс-служба Болградской райгосадминистрации, Кубейский сельский совет не мог найти средства на проведение демонтажа памятников в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", в срок до мая 2016 года.

"Однако, совместными усилиями Одесской областной государственной администрации и Болградской районной государственной администрации было найдено необходимое финансирование и специальная техника, с помощью которых был проведен демонтаж памятников Ленину и Калинину в селе Кубей", - отметили в РГА.

Там добавили, что к демонтажу присоединились и жители села.

Как сообщалось, в начале октябре неизвестные повредили памятник Владимиру Ленину в селе Кубей Болградского района Одесской области. Фотографию памятника без головы и руки выложил на своей странице в фейсбуке экс-глава Одесского отделения "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ - ИФ) Сергей Стерненко.

До этого директор Украинского института национальной Владимир Вятрович потребовал открыть уголовное производство по факту восстановления за бюджетные средства упомянутых памятников местными властями села Кубей Болградского района по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики).

Между тем президент Украины Петр Порошенко 7 сентября, выступая с ежегодным посланием в Верховной раде, отчитался , что за три года в Украине в рамках декоммунизации были переименованы 32 города и убрано более 1300 памятников Ленину.