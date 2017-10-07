Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Голосование за нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта состоится на открытии сессии 9 октября в понедельник, говорится в заявлении ПАСЕ, распространенном в субботу.

Место председателя ПАСЕ могут занять члены Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис (Литва) или Стелла Кириакидес (Кипр). Их кандидатуры были предложены после отставки Аграмунта.

Накануне Педро Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.

Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.