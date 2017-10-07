Пассажиры застрявшего в Польше состава Париж-Москва смогут по своим билетам сесть на поезд из Берлина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры поезда маршрутом Париж - Москва, остановленного из-за урагана в Польше на станции Жепин, смогут воспользоваться своими билетами на поезда сообщения Берлин - Москва, сообщили в субботу в пресс-службе РЖД ("Российские железные дороги").

"Пассажирам поезда №24/453 Париж - Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда №14 "Стриж"/Strizh сообщением Берлин - Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием поезда "Стриж"/Strizh отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11", - отмечается в сообщении.

По данным РЖД, "совершить посадку пассажиры смогут как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере, где поезда будут останавливаться в 19:44 в соответствии с расписанием".

Ранее сообщалось, что прекращение железнодорожного сообщения на севере и северо-востоке Германии связано с ураганом "Ксавьер".

"Пассажиры поездов №23/452-453/24 Москва - Париж - Москва по достигнутой договорённости с представителями администраций железных дорог Польши, Германии и Франции доставляются до станций назначения автобусами и местными поездами", - подчеркивают в РЖД.

В сообщении также отмечается, что ранее днем 7 октября с польской станции Жепин автобусами до Берлина были отправлены пассажиры поезда №23/452 Москва - Париж, где им переоформили билеты на поезда местного сообщения.

"Оперативная информация о движении поездов доступна на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - говорится в сообщении