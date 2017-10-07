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Католики и православные вместе восстановят христианские церкви в Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Русской православной церковью совместно с Римско-Католической Церковью создана рабочая группа, которая займется восстановлением разрушенных христианских святынь в Сирии.

"Создана рабочая группа Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать", - сообщил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он подчеркнул, что "помимо церквей, надо будет помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены", а "для этого потребуются усилия государства и христианских Церквей".

"Речь в первую очередь должна идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего, нужно создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - заявил архиерей.

Он также напомнил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены.

Теги: Россия, Сирия
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