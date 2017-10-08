Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах в субботу сообщил о содержании записки, найденной в гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу на фестивале кантри в Лас-Вегасе.

"Написанная от руки записка, найденная в номере Пэддока в отеле в Лас-Вегасе, содержит расчеты относительно дистанции и траектории между его окном на 32 этаже и толпой на фестивале", - сообщил источник, близкий к расследованию. Судя по всему, стрелок рассчитывал, как убить наибольшее количество людей.

Записка была обнаружена на тумбочке в номере Пэддока вместе сразу после его самоубийства, следствие сразу сообщило, что не рассматривает ее как предсмертную. CNN уточняет, что в ней содержались только цифры.

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер. Следствие до сих пор не выяснило мотивы стрелка.