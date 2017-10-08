Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге завели уголовное дело из-за смерти женщины, к которой не успела приехать скорая помощь. По версии полиции, карета оказалась заблокирована участниками митинга в поддержку Алексея Навального, которые шли колонной по Литейному проспекту. Врачам потребовалось 16 минут, чтобы преодолеть расстояние, составлявшее меньше километра.

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