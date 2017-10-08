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Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге завели уголовное дело из-за смерти женщины, к которой не успела приехать скорая помощь. По версии полиции, карета оказалась заблокирована участниками митинга в поддержку Алексея Навального, которые шли колонной по Литейному проспекту. Врачам потребовалось 16 минут, чтобы преодолеть расстояние, составлявшее меньше километра.

- Источник, близкий к следствию, рассказал о содержании записки, найденной в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса. В ней Стивен Пэддок рассчитывал расстояние до своих будущих жертв и траекторию пуль.

- МВД Дагестана прокомментировало видео с избиением и задержанием водителя BMW, который, как сообщали СМИ, не уступил дорогу кортежу министра внутренних дел республики. Согласно заявлению МВД, мужчину задержали за многократное нарушение ПДД и подделку госномеров; в отношении полицейских, которые участвовали в инциденте, проводится служебная проверка.

- Сборная Коста-Рики по футболу завоевала путевку на Чемпионат мира-2018. На данный момент известно уже 13 команд, которые приедут на ЧМ в Россию.

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В РоссииВ Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митингаВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 8 октябряВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииВ миреРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиВ миреСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовЭкономикаРоссийские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

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