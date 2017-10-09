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Южная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Информация о пусках, планируемых накануне 72-й годовщины Трудовой партии Кореи, появилась в западных СМИ

Южная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском ракеты "Хвансон-12" в сентябре 2017 года
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время отсутствуют признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники страны.

"Мы не фиксируем признаков провокаций со стороны Северной Кореи в ближайшее время. Мы продолжаем осуществлять усиленный контроль над любым развитием ситуации", - заявил один из источников на условиях анонимности.

СМИ отмечают, что в мониторинге обстановки на Корейском полуострове и, в частности, в КНДР, постоянно принимают участие США, привлекая к этому разведывательные самолеты.

Ранее западные СМИ выступали с предположениями, что Пхеньян может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться во вторник.

Теги: КНДР, Южная Корея
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