Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели ликвидировали открытое горение в подмосковном строительном торговом центре "Синдика". Во время пожара, который начался в воскресенье днем, у здания обрушилась кровля и часть внутренних конструкций. К тушению были привлечены около 300 человек и авиация. По информации медиков, пострадали три человека. Стоимость сгоревшего строительного рынка оценивают в 6,5 млрд рублей.

- Еще один пожар произошел на территории рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на территории 5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли около 400 человек и 50 единиц техники. Через пять часов после возгорания пожар был локализован на площади 6 тыс. кв.м.

- Посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили визовое обслуживание граждан двух стран. Поводом послужил арест сотрудника генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метина Топуза. Турецкие власти подозревают его в участии в попытке военного переворота в Турции в прошлом году.

- Житель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков, с которыми он знакомился в социальных сетях.