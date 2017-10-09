Советника посольства США вызвали в МИД Турции из-за конфликта с выдачей виз

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - МИД Турции вызвал советника посольства США в Анкаре Филипа Коснетта в связи с конфликтом, возникшим между двумя странами по поводу выдачи виз, сообщает в понедельник агентство Анатолийское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

По их данным, "до сведения дипломата доведены ожидания Анкары по вопросу пересмотра решения по приостановке выдачи американских виз гражданам Турции". В ходе беседы с Коснеттом было указано на необходимость отказа от мер, способных спровоцировать осложнения в отношениях между двумя государствами.

Агентство уточняет, что Коснетт был приглашен в МИД в связи с отсутствием в Анкаре главы американской дипмиссии Джона Басса.

Ранее стало известно, что гражданин Турции - сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с опальным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Топузу, как сообщило Анатолийское агентство новостей, были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

"Последние события вынуждают правительство США пересмотреть обязательства турецкого правительства по обеспечению безопасности американской дипмиссии и ее сотрудников", - говорилось в распространенном посольством США заявлении. В нем также указывалось, что американские власти приняли решение "минимизировать число посетителей нашего посольства и консульств, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции".

Аналогичные шаги были незамедлительно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.