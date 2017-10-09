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Украинские шахтеры заблокировали трассу на границе с Польшей перед КПП "Ягодин"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вблизи украинско-польской границы на трассе международного значения М07 Киев - Ковель (контрольно-пропускной пункт "Ягодин") началась мирная акция протеста нововолынских шахтеров с блокированием движения автотранспорта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтово Волынской области состоялось перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения по пешеходному переходу участников акции численностью около 70 человек", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник.

В результате переговоров сотрудников Национальной полиции с участниками пикета стало известно, что они готовы частично пропускать по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков заблокировано полностью.

Государственная пограничная служба Украины информирует путешественников, которые планируют пересечь государственную границу Украины в КПП "Ягодин", о возможных неудобствах и рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска.

Теги: Украина, Польша
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