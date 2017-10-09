В Турции выдали ордер на арест еще одного сотрудника американского консульства

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции в понедельник выдала ордер на арест еще одного сотрудника консульства США в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet.
Отмечается, что следователи в настоящий момент ведут допрос жены и ребенка этого сотрудника.
Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и с его организацией.
По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.
Топузу, как сообщило Анатолийское агентство новостей, также предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.
После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.
Аналогичные шаги были незамедлительно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.