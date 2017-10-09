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Опубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами

Запись была сделана сразу после пленения Романа Заболотного и Григория Цуркану

Опубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Опубликовано новое с россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, которые были захвачены в Сирии боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). На YouTube выложен ролик, на котором запечатлен момент сразу после пленения.

Боевики пытаются выяснить национальность захваченных. Заболотный начинает разговаривать с ними по-русски. Он сообщает, что у него есть "информация об оружии", и что "они ехали с информацией в штаб". Все слова говорящего разобрать сложно из-за плохого качества звука.

Вместе с Заболотным в кабине грузовика сидят еще по меньшей мере двое связанных мужчин, один из которых, вероятно, - Григорий Цуркану.

Первая запись с россиянами, которые, как утверждалось, попали в плен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была опубликована на прошлой неделе. Один из них был опознан как член ветеранской общественной организации "Боевое братство" из подмосковного Домодедова Григорий Цуркану. Второй - как донской казак из Ростовской области Роман Заболотный.

Комментируя произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Москве проверят информацию о том, что двое мужчин с видеоролика являются россиянами, и если это подтвердится, о них будет проявлена забота.

Вскоре после этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил журналистам, что Заболотный и Цуркану, вероятно, уже казнены боевиками в Сирии.

Теги: Сирия
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