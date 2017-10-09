В Лионе фермеры в знак протеста вывели на центральную площадь тысячу овец

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Французские фермеры вывели на площадь Белькур в самом центре Лиона около тысячи овец в знак протеста против бездействия властей в связи с участившимися нападениями волков на скот, сообщает газета Le Figaro.

Фермеры требуют, чтобы им дали право отстреливать волков. Они утверждают, что за 2016 год эти хищники уничтожили на территории Франции порядка 10 тыс. овец. Шествие фермеров началось в полдень, они направились к префектуре города, чтобы предъявить свои требования властям. Организаторами акции стали Национальная федерация профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) и Национальная федерация овцеводства (FNO).

Недовольство фермеров вызывает национальный план по отстрелу волков на 2018-2023 годы, который, по их мнению, позволяет не позволяет уничтожить достаточное количество хищников. Как отмечает France Info, последняя законодательная инициатива позволяет убить 40 волков в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. Фермеры требуют "постоянного права защищать свои стада".

В плане отмечается, что при нападениях волков следует по возможности стрелять не на поражение, а в воздух, чтобы испугать хищников.

Волки во Франции были практически полностью истреблены в начале 1930-х годов. В 1990-е годы их популяция начала восстанавливаться, сейчас их число, согласно официальным подсчетам, составляет порядка 360.