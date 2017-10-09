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В Атлантическом океане сформировался 15-й в этом сезоне шторм "Офелия"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Офелия", пятнадцатый в этом сезоне, сообщает в понедельник телеканал CNN.

"По прогнозам метеорологов, шторм пока что не представляет опасности для каких-либо территорий", - сообщает телеканал. Шторм сформировался над океаном в 1384 км юго-западнее Азорских островов.

В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения. 9 октября отмечалось, что достигший юго-восточного побережья США ураган "Нейт" принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.

Американские СМИ отмечали, что 2017 год может стать рекордным по числу ураганов в Атлантике.

Последствия урагана "Мария"

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Пуэрто-Рико полностью лишился электроснабжения в результате удара урагана &quot;Мария&quot;, обрушившегося на остров наканунеПредставители властей призвали граждан не покидать укрытия и объявили о серьезных последствиях удара стихииИз-за урагана погиб по меньшей мере один житель Пуэрто-РикоНакануне ураган прошел по острову Доминика и заморской территории Франции - ГваделупеЖертвами стихии на Гваделупе стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что ураган &quot;Мария&quot; разрушил на острове &quot;все, что только можно купить за деньги&quot;
Пуэрто-Рико полностью лишился электроснабжения в результате удара урагана &quot;Мария&quot;, обрушившегося на остров накануне
Теги: Атлантический океан, шторм Офелия
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