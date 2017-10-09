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Глава МИД Ирана предостерег США от санкций против Корпуса стражей исламской революции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в понедельник, что Тегеран примет ответные меры, если США введут новые санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило иранское агентство ИРНА.

"У Ирана есть возможности, чтобы не дать США принять такое решение", - заявил иранский министр.

По его словам, если Вашингтон все же введено санкции против КСИР, то совершит "стратегическую ошибку".

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа может включить КСИР в список террористических организаций и ввести против нее жесткие ограничительные меры.

Теги: Иран, США, КСИР
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