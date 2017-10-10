Летчик Ярошенко в американской тюрьме не может читать русскую прессу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США 20-летний срок заключения, направил в администрацию тюрьмы "Форт-Дикс" запрос с просьбой объяснить, почему ему запретили читать прессу на родном языке, сообщает во вторник газета "Известия " со ссылкой на письмо Ярошенко, текст которого имеется в распоряжении издания.

"Посольство России оформило для меня подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года без объяснения причин мне не передают печатные издания. Учитывая, что у меня в США нет родственников, домашняя пресса - фактически единственная возможность получать информацию о родине", - рассказал "Известиям" Ярошенко.

С информационной дискриминацией в американской тюрьме столкнулся и похищенный в 2014 году сын депутата Госдумы РФ Роман Селезнев - ему не разрешают пользоваться специальной компьютерной программой, предназначенной для коммуникации с внешним миром - с родственниками и близкими, сообщил "Известиям" адвокат россиянина Игорь Литвак.