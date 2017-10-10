Житель Харьковской области Украины вымогал у марокканской студентки $20тыс. за паспорт

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала 25-летнего жителя Харьковской области, который отобрал паспорт у студентки одного из вузов города, гражданки Марокко, и требовал у девушки $20 тысяч за возвращение документа.

"Вымогателем оказался ранее несудимый 25-летний житель Харьковской области. Мужчине предъявлено подозрение в совершении преступлений по ч.1 ст.189 (вымогательство) и ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В информации также отмечается, что правоохранители изъяли у задержанного паспорт иностранной студентки.

По информации полиции, марокканская студентка в соцсетях познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свидание. 1 октября девушка встретилась с ним возле дома, где живет. Он повез ее на своем автомобиле в направлении г.Изюм Харьковской области. Остановившись у реки, новый знакомый отобрал у девушки ее паспорт, а за возврат документа потребовал $20 тысяч.

"Девушка обратилась в Киевский отдел полиции Харькова. Через несколько дней мужчина вышел на связь с девушкой через социальные сети и предложил встретиться. Договорившись о встрече, потерпевшая пришла на нее уже с полицией", - говорится в сообщении.