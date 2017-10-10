Главные новости
В миреGoogle начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 годаВ миреСестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характераСпортУкраина не попала на ЧМ-2018
В мире

Посол США рассказал о выдаче виз гражданам Турции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Посол США в Турции Джон Басс выразил надежду на то, что приостановка выдачи американских виз гражданам Турции не продлится долго, однако заявил, что решение данного вопроса будет зависеть от переговоров между двумя правительствами.

"Нынешняя приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан. Это приостановка для рассмотрения нами новой процедуры подачи на визу. Если у вас есть действующая виза, вы все еще можете путешествовать в Соединенные Штаты. Если вы хотите подать заявление на получение визы в другом американском посольстве или консульстве за пределами Турции, вы можете спокойно это сделать", - приводит его слова сайт американского посольства в Турции.

По словам Дж.Басса, "это не было решение, которое США приняли с легкостью". "Это решение мы приняли с большим сожалением", - отметил он, добавив, что Соединенные Штаты понимают, что "приостановка визовых услуг принесет неудобство людям".

"Мы надеемся, что это не продлится долго, но в то же время мы не можем предсказать, сколько времени потребуется для рассмотрения этого вопроса. Продолжительность (рассмотрения этого вопроса - ИФ) будет предметом наших текущих дискуссий между двумя правительствами о причинах задержания наших местных сотрудников и приверженности правительства Турции защите наших объектов и нашего персонала на территории Турции", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с решением США прекратить выдачу виз турецким гражданам, предупредив о том, что будут приняты ответные меры.

"Это решение, которое вызывает сожаление. Мы опечалены тем, что посольство (США) в Анкаре приняло такое решение, и применяет его... Мы обязательно немедленно по принципу взаимности обнародуем похожий текст. Он будет применен к ним Турецкой республикой", - сказал президент Турции журналистам в понедельник в Киеве.

Р.Т.Эрдоган также отметил, что сотрудники МИД Турции пытались связаться с американскими партнерами для разрешения данной ситуации.

Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим за океаном исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.

Аналогичные шаги были немедленно предприняты турецкой стороной.

Теги: Турция, США, Джон Басс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в КалифорнииНе менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
Из-за пожаров в штате ввели чрезвычайное положениеПодробнее
Сестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характераСестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характера
Ранее Ким Чен Ын объявлял о создании национальных ядерных силПодробнее
Google начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 годаGoogle начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 года
Предполагается, что Россия использовала агитационную рекламу для воздействия на исход выборов президента СШАПодробнее
Опубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянамиОпубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами
Запись была сделана сразу после пленения Романа Заболотного и Григория ЦуркануПодробнее
Google заявил об оплаченной из РФ рекламе во время выборов 2016 годаGoogle заявил об оплаченной из РФ рекламе во время выборов 2016 года
По данным компании, связанные с Россией пользователи потратили несколько десятков тысяч долларов на рекламу на YouTube и GmailПодробнее
Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата Вороненкова
По версии Киева, заказчик убийства - бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир ТюринПодробнее
Южная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытаниюЮжная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Информация о пусках, планируемых накануне 72-й годовщины Трудовой партии Кореи, появилась в западных СМИПодробнее
США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз
Визовое обслуживание прекращено после ареста сотрудника генконсульства США в СтамбулеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреGoogle начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 годаВ миреСестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характераСпортУкраина не попала на ЧМ-2018В РоссииМинюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работыКультураЭкс-замглавы Минкультуры приговорили к реальному сроку и освободили в зале судаВ миреОпубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами

Посол США рассказал о выдаче виз гражданам Турции

Житель Харьковской области Украины вымогал у марокканской студентки $20тыс. за паспорт

В отношении координатора Новосибирского штаба Навального составили два протокола

Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в КалифорнииИз-за пожаров в штате ввели чрезвычайное положение Подробнее

Отстраненный мэр Владивостока выразил надежду на дорасследование его уголовного дела

Укроборонпром представил собственные разработки на выставке AUSA-2017

Летчик Ярошенко в американской тюрьме не может читать русскую прессу

Сестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характера

Сестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характераРанее Ким Чен Ын объявлял о создании национальных ядерных сил Подробнее

Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

В Старой Руссе закопали найденный археологами мост XIX века

Комиссия Совета Федерации предложила подумать о мерах борьбы с внешним вмешательством

Мария Максакова высказалось по поводу дела об убийстве своего мужа

Режим КТО введен в Шамильском районе Дагестана

Сербия стала участником ЧМ-2018

Украина не попала на ЧМ-2018

Украина не попала на ЧМ-2018Она заняла третье место в группе I; первой здесь финишировала Исландия, завоевавшая путевку на ЧМ Подробнее

Глава МИД Ирана предостерег США от санкций против Корпуса стражей исламской революции

Пресс-служба Мелании Трамп прокомментировала выпад первой жены президента

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции