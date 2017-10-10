На Украине вступило в силу продление закона об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который продлевает на год действие закона об "особом статусе" ОРДЛО, опубликован в издании "Голос Украины" во вторник.

Согласно заключительным и переходным положениям, документ вступает в силу со дня публикации.

Как сообщалось, 6 октября Верховная рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Принятым законом парламент внес изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года, изложив статью 1 в новой редакции, согласно которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вводится на год. Населенные пункты и районы, где будет этот особый прядок, определяет Верховная рада.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.