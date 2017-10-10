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FT узнала о краже хакерами из КНДР военных планов Южной Кореи и США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Северокорейским хакерам удалось взломать базу данных южнокорейских военных и извлечь из нее документы, содержащие совместные планы Сеула и Вашингтона на случай боевых действий с КНДР, пишет The Financial Times со ссылкой на представителя правящей партии Южной Кореи.

Согласно данным издания, среди украденных документов находился так называемый "Оперативный план 5015" (OPLAN 5015), разработанный Сеулом и Вашингтоном и подробно описывающий действия союзников по возможному устранению руководства КНДР.

The Financial Times отмечает, что, согласно источнику этой информации, северокорейские хакеры взломали центр защиты данных еще в сентябре прошлого года. Всего были украдены 235 гигабайт информации.

В августе и сентябре прошлого года власти Южной Кореи сообщали, что хакеры из КНДР атаковали электронную почту сотрудников южнокорейского правительства, в частности работников МИД и Минобороны. Однако тогда южнокорейские власти заявляли, что хакерам не удалось украсть какую-либо важную информацию.

Теги: КНДР, США, Республика Корея
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