В Швейцарии задержали тунисцев по подозрению в причастности к резне в Марселе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция Швейцарии задержала двух граждан Туниса, которых подозревают в причастности к нападению на вокзале в Марселе ранее в октябре. Об этом сообщает во вторник газета Le Figaro.

Оба были задержаны на границе Швейцарии с Италией накануне. Подозреваемые пытались получить статус беженца в Швейцарии.

1 октября 29-летний тунисец Ахмед Ханачи напал на прохожих с ножом на вокзале Сен-Шарль в Марселе, в результате погибли два человека. Нападавший был ликвидирован стражами правопорядка.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позднее премьер Туниса Юсеф Шахед заявил, что Ханачи, вероятно, "не имел каких-либо связей с ИГ или с другими террористическими группировками".