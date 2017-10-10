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Трамп обвинил Демократическую партию в безразличии к безопасности США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии США не хотят, чтобы в стране были защищенные границы и их не волнует американская безопасность, заявил во вторник президент страны Дональд Трамп. Так он прокомментировал проблему принятия новой миграционной политики.

"Проблема с согласованием миграционной политики заключается в том, что демократы не хотят защищенных границ, их не волнует безопасность США", - написал он на своей странице в твиттере.

Накануне Трамп направил в Конгресс список приоритетов Белого дома в сфере иммиграции, в который вошли: сокращение число принимаемых беженцев, значительное увеличение работников таможенных и иммиграционных служб, а также строительство стены на границе с Мексикой.

Предложения администрации сразу подверглись критике со стороны лидера демократического меньшинства в Палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате США Чака Шумера, которые заявили, что список приоритетов Белого дома "выходит далеко за рамки приемлемого" и "никак не похож даже на попытку компромисса".

Телеканал Fox News в свою очередь сообщил, что в Белом доме хотят, чтобы Конгресс принял новые предложения по иммиграции в обмен на продление программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), введенной в действие бывшим президентом США Бараком Обамой летом 2012 года и отмененной Трампом.

В сентябре 2017 года администрация США запустила процесс отмены программы DACA. Ее основной целью была помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США, будучи еще детьми, и с тех пор проявившим себя как законопослушные жители страны. Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США. В соответствии с условиями DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США.

DACA обеспечивала защитой около 800 тыс. человек в США.

Теги: США, Дональд Трамп
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