Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пятеро российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Тунисе, передает местное радио Mosaicfm.

Инцидент произошел утром во вторник на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Автомобиль, в котором находились россияне, перевернулся. По данным радиостанции, все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь Hedi Haballah.

Между тем Ростуризм пока не получил информации от МИД РФ о пострадавших россиянах.

"Мы ждем подтверждения от ситуационно-кризисного центра МИД РФ относительно того, пострадали ли в ДТП в Тунисе россияне, и если да, каково их состояние", - сказала во вторник "Интерфаксу" советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Онг Джемаль - популярное туристическое место на юге Туниса: посреди пустыни располагаются необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Здесь снимался первый фильм саги "Звездные войны".