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Почти 400 мирных жителей пострадали в Донбассе с начала года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщают о 398 погибших и раненых мирных жителей в результате боевых действий в Донбассе с начала 2017 года.

"С начала года мы зафиксировали 398 случаев жертв (погибших и пострадавших - ИФ) среди гражданского населения", - сообщил журналистам во вторник первый заместитель СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он отметил, что это на 16% больше, чем за такой же период в 2016 году.

"Сейчас как раз время для сторон использовать эту возможность и закончить этот конфликт", - отметил Хуг.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина
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