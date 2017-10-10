Объявлена тройка кандидатов на получение премии Сахарова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В тройку кандидатов на получение премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2017 год вошли гватемальская правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик, группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы и шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак.

Они выбраны во вторник на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по развитию Европарламента из шорт-листа, состоявшего из шести индивидуальных или коллективных номинантов.

Гватемалка Аура Лолита Чавес Ишкакик (Aura Lolita Chavez Ixcaquic) - правозащитница, член Совета народа киче, который борется за защиту природных ресурсов и прав человека в связи с горнодобывающей деятельностью и вырубкой лесов.

Группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы состоит из депутатов парламента и политических заключенных, которые "сопротивляются деградации демократии, прав человека и экономики в стране".

Шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак (Dawit Isaak) был арестован в 2001 году властями Эритреи в ходе политических репрессий. Он был незаконно заключен в тюрьму, и его видели в последний раз в 2005 году.

Лауреата объявит конференция председателей политических фракций и главы Европарламента 26 октября, а церемония вручения премии состоится в Страсбурге 13 декабря.