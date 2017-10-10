Пожары в Калифорнии уничтожили по меньшей мере два винных завода

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лесные пожары, бушующие на севере американского штата Калифорнии, уничтожили два винных завода Signorello Estate в округе Напа и Paradise Ridge в округе Сонома, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Также еще нескольким заводам огонь нанес ущерб.

Накануне торговая ассоциация Napa Valley Vintners заявила, что большинство винных заводов временно закрыты из-за перебоев в подаче электроэнергии.

По данным экспертов, около 12% винограда, выращенного в Калифорнии, находятся в Сономе, Напе и прилегающих округах. Именно охваченные в настоящее время огнем территории являются значимыми для высокосортного винограда, из которого производят самые дорогие вина.

Тем не менее, отмечает агентство, большая часть винограда уже собрана, поэтому вряд ли пожары серьезно повлияют на урожай этого года.