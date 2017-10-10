Университет на Гавайях разослал студентам памятку на случай ядерной атаки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Гавайский университет разослал своим студентам по электронной почте письмо-рекомендацию на случай ядерной атаки, сообщает во вторник CBS News.

"В связи с обеспокоенностью из-за ракетных испытаний в Северной Корее, федеральные агентства и власти штатов предоставляют информацию о ядерной угрозе и о том, что делать при ядерной атаке, которая остается маловероятной, и при радиационной тревоге", - говорится в письме.

Как сообщалось, КНДР с начала 2017 года провела шесть ядерных испытаний.

Западные СМИ выступали с предположениями, что Пхеньян может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября, однако Южная Корея не обнаружила признаков подготовки КНДР к испытаниям.